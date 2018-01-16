الانتهاء من تنفيذ 5 آلاف موقف سيارة في جدة خلال 3 سنوت

نايف السالم(صدى):

قال المهندس عبدالله بن سعيد الغامدي، مدير مشروع مواقف السيارات بشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، إنه تم الانتهاء من ما لا يقل عن 5 آلاف موقف سيارة في ثلاثة سنوات، بجدة.

وأضاف أنه بدأ تصميم وتنفيذ مواقف السيارات مدفوعة الأجر بمنطقة وسط جدة، منذ أعوام عديدة، مشيراً إلى أن تم تشغيلها على مراحل متعددة ومتتالية لتمشل 38 شارعاً بمجموع أطوال نحو 55كم.

وتشمل المناطق التي أنشئت فيها المواقف: المنطقة التاريخية، سوق الجنوبية، حي الهنداوية، الجوازات “، حيث تم تزويد هذه المواقف بـ 230 جهاز موقف ولوحات إرشادية .

وأكد الغامدي، اعتزام الأمانة تشغيل المرحلة الخامسة من مشروع المواقف خلال الفترة القادمة، عقب الانتهاء من أعمال البنية التحتية.