بالفيديو..مختص تقني: ثغرة تخترق البيانات الشخصية للعملاء والحل في التحديث

أماني الغامدي(صدى):

أعلن ثامر الغالي متخصص في التقنية أن ثغرة spectre الواقعة مطلع الشهر الجاري، والمستهدفة لمعالج ” إنتل ” في الأجهزة والجوالات الذكية يمكنها اختراق البيانات الشخصية لأجهزة ” أبل ” و ” إندوريد ” و ” ويندوز ” .

وأكد المختص التقني عبر برنامج ” أخباركم ” على قناة ” المجد ” ، عدم وجود حل جذري لهذه الثغرة، وكل ما يحدث هي إجراءات للتخفيف منها فقط.

وأشار أن المشكلة ظهرت في بعض الأجهزة حيث تعمل على إضعاف المعالج الخاص بـ ” آيفون 6 ” عن غيره من الإصدارات.

وحث على تحديث الأجهزة لإصدار Ios 2.2، الذي استخدمته شركة آبل لسد تلك الثغرة.