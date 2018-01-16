الصراع يشتعل بين رونالدو وإدارة الريال.. واللاعب يقترب من الرحيل

نواف السالم(صدى):

يبدو أن كريستيانو رونالدو يسير بخطى واسعة نحو الرحيل عن ريال مدريد، حيث بات الوضع معقدًا بين اللاعب والإدارة.

وكان ” الدون ” ، وضع شرطًا لبقاؤه مع الريال، وهو أن يتم رفع راتبه ليتساوى مع غريمه التقليدي نجم برشلونة ليونيل ميسي، الذي يتقاضى 35 مليون يورو.

وأكد رونالدو على أنه سيرحل في حالة عدم تنفيذ شرطه، وعلى الجانب الأخر قالت الإدارة إنها لن تستطيع دفع هذا الراتب للاعب.

وكشفت مصادر أن إدارة الريال ترى أن هذا ليس الوقت المناسب لزيادة راتب رونالدو، موضحة أن اللاعب عليه أن يساند النادي في تلك اللحظات الصعبة، بدلًا من تلك المطالب المادية.