تاجر ينهي حياة نجله بالرصاص

القاهرة(صدى):

أرتكب تاجر مصري جريمة بشعة، حيث أطلق النار على نجله، عقب مطالبته له بمساعدة مادياً في زواجه.

وكانت تلقت مباحث مركز شرطة مصر القديمة بلاغ يفيد بنشوب مشاجرة بين أسرة تاجر بالمنطقة ثم سمع الجيران إطلاق أعيرة نارية ، على الفور انتقلت قوة من المباحث ، وتم العثور على جثة شاب مصاب بطلقات نارية بمختلف أنحاء الجسم.

ومن خلال الفحص تبين وجود خلافات سابقة بين المجني عليه ووالده ، لرفض الأخير مساعدة المجني عليه مادياً للزواج، وبوضع الأكمنة تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم .