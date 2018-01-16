مواعيد مباريات اليوم بدوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى

نواف السالم(صدى):

تقام اليوم الثلاثاء، أربع مباريات ضمن منافسات دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى.

ويواجه فريق الشعلة نظيره ضمك، على ملعب نادي الشعلة بالخرج، في تمام الساعة 3:25 عصرا، بينما يلتقي القيصومة والمجزل على ملعب نادي الباطن بحفر الباطن، الساعة 3:30 عصرا.

في حين يلتقي فريقي العروبة والحزم على ملعب نادي العروبة بالجوف، في الساعة 3:45 عصرا. بينما يواجه النهضة فريق الوطني على على ملعب نادي النهضة بالدمام، في الساعة 5:50 مساء.