مواعيد مباريات اليوم بدوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى
تقام اليوم الثلاثاء، أربع مباريات ضمن منافسات دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى.
ويواجه فريق الشعلة نظيره ضمك، على ملعب نادي الشعلة بالخرج، في تمام الساعة 3:25 عصرا، بينما يلتقي القيصومة والمجزل على ملعب نادي الباطن بحفر الباطن، الساعة 3:30 عصرا.
في حين يلتقي فريقي العروبة والحزم على ملعب نادي العروبة بالجوف، في الساعة 3:45 عصرا. بينما يواجه النهضة فريق الوطني على على ملعب نادي النهضة بالدمام، في الساعة 5:50 مساء.
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