الرئيس اليمني: الحوثيون لا يعترفون بمرجعيات السلام والقرارت الأممية

فهمي محمد(صدى):

قال الرئيس اليمني عبد ربه هادي منصور، اليوم الثلاثاء، إن الحوثيين، لا يعترفون بمرجعيات السلام ولا بالقرارات الاممية ذات الصلة.

وأضاف ” هادي ” خلال لقاؤه بالمبعوث الأممي لليمن، إسماعيل ولد الشيخ احمد في الرياض، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية لا تكترث لمعاناة الشعب اليمني الذي صادروا حقوقه في العيش والحياة والاستحواذ على موارد الدولة واحتياطات البنك المركزي لمصلحة مجهودهم الحربي، حسبما ذكر.

وأشار الرئيس اليمني إلى أن ميليشيات الحوثي الإيرانية، ينتهكون، اليوم الحرمات والحقوق والحريات، منددًا باختطاف وتجنيد الأطفال لتغذية حربهم العبثية وبالوكالة تجاه الشعب اليمني.