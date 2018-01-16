مواعيد مباريات اليوم بالدوري الممتاز للشباب
تقام اليوم الثلاثاء الموافق 16 يناير، ست مباريات ضمن منافسات الدوري الممتاز لدرجة الشباب.
ويلتقي فريق الاتفاق بنظيره الوحدة، على ملعب نادي الاتفاق بالدمام، في تمام الساعة 3:10 عصرا، بينما يلتقي فريقي هجر والقادسية على ملعب نادي هجر بالأحساء، الساعة 3:15 عصرا.
كما تقام مباراة الفتح والرائد في تمام الساعة 3:15 عصرا، على ملعب نادي الفتح بالأحساء، ويواجه الهلال نظيره الأهلي، على الملعب الرديف بنادي الهلال بالرياض، في تمام الساعة 3:25 عصرا.
في حين يلتقي النصر والاتحاد على ملعب الرديف بنادي النصر بالرياض، في الساعة 3:25 عصرا. وأخيرا يواجه أبها فريق الشباب على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها في الساعة 3:50 عصرا.
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