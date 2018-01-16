مواعيد مباريات اليوم بالدوري الممتاز للشباب

طلال الغامدي(صدى):

تقام اليوم الثلاثاء الموافق 16 يناير، ست مباريات ضمن منافسات الدوري الممتاز لدرجة الشباب.

ويلتقي فريق الاتفاق بنظيره الوحدة، على ملعب نادي الاتفاق بالدمام، في تمام الساعة 3:10 عصرا، بينما يلتقي فريقي هجر والقادسية على ملعب نادي هجر بالأحساء، الساعة 3:15 عصرا.

كما تقام مباراة الفتح والرائد في تمام الساعة 3:15 عصرا، على ملعب نادي الفتح بالأحساء، ويواجه الهلال نظيره الأهلي، على الملعب الرديف بنادي الهلال بالرياض، في تمام الساعة 3:25 عصرا.

في حين يلتقي النصر والاتحاد على ملعب الرديف بنادي النصر بالرياض، في الساعة 3:25 عصرا. وأخيرا يواجه أبها فريق الشباب على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها في الساعة 3:50 عصرا.