بالصور.. فورد تشارك في معرض ديترويت بنسخة Bullitt2019
قدمت شركة فورد نسخة Bullitt من سيارتها الأشهر على مستوى العالم موستانج 2019، وذلك أثناء مشاركتها بمعرض ديترويت لهذا العام، حيث استوحى تصميم السيارة بشكل كامل من موستانج Bullitt الأصلية موديل 1968.
وجاء التصميم الخارجي للسيارة باختيارين فقط من الألوان الأسود والأخضر، بالإضافة إلى حصولها على جنوط قياس 19 إنش ومكابح Brembo باللون الأحمر، وعلاوة على ذلك حصلت على فتحات تهوية بشبك بتصميم جديد ونظام عادم خاص متكيف يمكن للسائق من التحكم من صوت العادم عبر زيادة صوته أو تخفيضه حسب اختياره.
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