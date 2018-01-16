واشنطن(صدى):

قدمت شركة فورد نسخة‎ Bullitt ‎من سيارتها الأشهر على مستوى العالم موستانج 2019، وذلك أثناء مشاركتها بمعرض ‏ديترويت لهذا العام، حيث استوحى تصميم السيارة بشكل كامل من موستانج‎ Bullitt ‎الأصلية موديل 1968.‏

وجاء التصميم الخارجي للسيارة باختيارين فقط من الألوان الأسود والأخضر، بالإضافة إلى حصولها على ‏جنوط قياس 19 إنش ومكابح ‏Brembo‏ باللون الأحمر، وعلاوة على ذلك حصلت على فتحات تهوية بشبك بتصميم جديد ‏ونظام عادم خاص متكيف يمكن للسائق من التحكم من صوت العادم عبر زيادة صوته أو تخفيضه حسب اختياره.‏