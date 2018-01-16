صفعة جديدة لإيران.. تقرير دولي يثبت تصديرها الأسلحة إلى الحوثيين

واشنطن(صدى):

أعدَّ مجموعة من الخبراء الدوليين، تقريراً تم عرضه على مجلس الأمن، يفيد بأن بقايا الصواريخ الحوثية التي يتم استخدامها في اليمن، والتي أطلقت على المملكة، أثبتت أنها إيرانية الأصل.

وأوضح الخبراء المكلفون بمراقبة الحظر المفروض على إرسال الأسلحة إلى اليمن، في تقريرهم، أن بقايا صواريخ وطائرات بدون طيار إيرانية الأصل، مشيرين إلى أن بذلك تنتهك إيران الإجراءات المطلوبة لمنع التوفير المباشر وغير المباشر للأسلحة في اليمن.

يذكر أن إيران قد نفت قبل ذلك، دعمها لمليشيا الحوثي الإرهابية، إلا أن أدلة جديدة تظهر كل يوم تثبت دعمها للحوثيين.