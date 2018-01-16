بالفيديو.. الفريق العمرو يطمئن على صحة العريف مشعل العنزي

علي العنزي(صدى):

أشارت المديرية العامة للدفاع المدني إلى اطمئنان مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبد الله العمرو ،صباح اليوم ، على سلامة وصحة العريف مشعل فريح العنزي، الذي تعرض للإصابة أثناء أداء مهام عمله بمنطقة حائل، بعد أن وجه سمو وزير الداخلية بنقله إلى مستشفى قوى الأمن بالرياض لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح معالي الفريق العمرو ، حرص سمو وزير الداخلية بمتابعة حالة العريف مشعل الصحية وتوفير كل الخدمات اللازمة للاطمئنان على حالته.

وتمنى له الشفاء العاجل، لاسيما وهو يمثل نموذجا لكل رجال الدفاع المدني الذين يبذلون كل الجهد للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.

ومن جانبه قال العنزي : ” أشكر وزير الداخلية على توجيهاته ومتابعته لحالتي، وأطمئن الجميع بأنني بصحة جيدة ” .

مشعل العنزي: أشكر وزير الداخلية على توجيهاته ومتابعته لحالتي، وأطمئن الجميع بأنني بصحة جيدة pic.twitter.com/Y3hDzVJEyK — الدفاع المدني (@SaudiDCD) 16 January 2018



