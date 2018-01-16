زوجان يتسلقان أعلى قمة في العالم لجعل زفافهما أسطوري

كانبرا(صدى):

أقدم ثنائي استراليين يٌدعيان توم رين (31 عاما) وهايدي تورونين (32 عاما) ، على تحمل درجات الحرارة المتجمدة والمرتفعات الوعرة ، لجعل زفافهم أسطوري ، حيث قاما برحلة شاقة لمدة 9 أيام للوصول إلى أعلى قمة جبلية في العالم ” ايفرست ” للاحتفال بربط عقدة والاحتفال بعرسهما .

والتقط الزوجان صورا تاريخية في إيفرست كما تبادلا الأماني قبل أن يضيفا لمسة خاصة على رحلتهما، حين قررا ربط عقدة في قمة الجبل.

وقالت الزوجة هايدي تورونين في تصريحات لصحف استرالية ، إنهما كانا يرغبان في رحلة مستقلة ، دون أن يرافقهما أي شخص.

وأضافت ، بعد وصولنا شعرنا بفرحة خاصة وبفخر كبير.. هي رحلة لن ننساها أبدا.