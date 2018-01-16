” فالفيردي ” يخشى من الدفع بلاعبه الكولمبي الجديد

نواف السالم(صدى):

يخشى المدير الفني لبرشلونة، أرنستو فالفيردي، من الدفع بلاعبه الجديد الكولومبي ياري مينا، قبل أن يرى أسلوب لعب البارسا من خارج الملعب.

وشارك “مينا ” ، في التدريبات الجماعية مع برشلونة، إلا أن فالفيردي يرى أن اللاعب يحتاج إلى المزيد من الوقت لكي يتأقلم من طريقة لعب الفريق الكتالوني.

ووفقًا لرغبات فالفيردي فلن يشارك ” مينا ” في مباراة الفريق غدًا أمام إسبانيول في ذهال ربع نهائي كأس ملك إسبانبا.