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” فالفيردي ” يخشى من الدفع بلاعبه الكولمبي الجديد

” فالفيردي ” يخشى من الدفع بلاعبه الكولمبي الجديد
نواف السالم(صدى):

يخشى المدير الفني لبرشلونة، أرنستو فالفيردي، من الدفع بلاعبه الجديد الكولومبي ياري مينا، قبل أن يرى أسلوب لعب البارسا من خارج الملعب.

وشارك “مينا ” ، في التدريبات الجماعية مع برشلونة، إلا أن فالفيردي يرى أن اللاعب يحتاج إلى المزيد من الوقت لكي يتأقلم من طريقة لعب الفريق الكتالوني.

ووفقًا لرغبات فالفيردي فلن يشارك ” مينا ” في مباراة الفريق غدًا أمام إسبانيول في ذهال ربع نهائي كأس ملك إسبانبا.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 742 ] نشر منذ 47 دقيقة

ليييييييييييييييييييييييييييه

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