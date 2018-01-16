” ذا إيموجي ” الفيلم الأول بشاشات السينما بالمملكة

عادل الحربي (صدى):

تعرض أفلام سينمائية طويلة من الرسوم المتحركة، بجدة هذا الأسبوع ، بعد أن تم رفع الحظر على دور السينما بالمملكة، وتستعد عروض السينما بجدة عرض فيلم الأنيميشن الشهير ” ذا إيموجي ” ، في قاعة مؤقتة للعروض خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبل.

وأوضح المسؤول عن الفيلم ،ممدوح سالم، أنه تم استخدام الفيلم كنقطة بداية لأول عرض سينمائي بالمملكة بعد صدور قرار السماح بإنشاء دور السينما، مشيرا أنه حتى الآن لم يتم تأسيس بنية تحتية لدور السينما .