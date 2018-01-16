الحكومة الإندونيسية تدعو السعوديين للاستثمار بقطاعات النقل والسياحة

عادل الحربي(صدى):

ناشدت الحكومة الإندونيسية المستثمرين السعوديين بالاستثمار في قطاعات النقل والسياحة والبنية التحتية بإندونيسيا.

وقد أكد اليوم الثلاثاء، وزير النقل الاندونيسي بودي كاريا سومادى، أن التعاون بين البلدين يحتاج إلى تكثيف في مجالات متعددة.

وقال الوزير أن ” عدد الاندونيسيين الذين يسافرون إلى السعودية حاليا ينمو بسرعة، و كذلك عدد الرحلات الجوية الاندونيسية في اتجاه المملكة، وهو ما يتيح الفرصة للمستثمرين السعوديين للاستثمار و حتى والبقاء في اندونيسيا ” .

و أضاف : ” أن الحكومة تعمل الآن على توسعة أربع وجهات سياحية خارج جزيرة بالى وهى بحيرة توبا في مقاطعة سومطرة الشمالية ومقاطعة يوجياكارتا و مانداليكا فى جزيرة لوكبوك و لابوان باجو فى فلوريس ” .

واختتم الوزير الاندونيسي ” إذا أراد السعوديون الاستثمار هناك فأنهم سيحصلون بالتأكيد على عائد كبير وهذا سيعزز التعاون بين البلدين ” .