القنصل الأمريكي تشيد بمهرجان سفاري بقيق

خالد الضبيبي(صدى):

قالت القنصل الأمريكي في ظهران ” راتشا كورهونن ” أن الفعاليات في مهرجان سفاري بفيق المقام حاليا بمحافظة بقيق تجسد الموروث الثقافي والتاريخي بالمملكة، خلال زيارتها للمهرجان، وقد أخذت جولة على أقسامه والأجنحة المشاركة فيه مع عدد من موظفي القنصلية الأمريكية في ظهران .

وعبرت القنصل عن إعجابها بفعاليات ميدان الفروسية والهجن وشاهدت السيارات الكلاسيكية القديمة كما أخذت جولة بين مخيمات الأسر المنتجة ، وقدمت الشكر للمهرجان وجميع المسؤولين القائمين عليه معبرة عن سعادتها لتسلمها دعوة المهرجان وسعدت أكثر عن رؤية الفعاليات.