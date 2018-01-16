بالصور.. ضبط 170 مخالفا خلال 24 ساعة ضمن حملة وطن بلا مخالف بالرياض

حمود العنزي (صدى):

تواصل الأجهزة الأمنية بمنطقة الرياض جهودها ضمن الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ” وطن بلا مخالف “.

وتمكنت مراكز الشرطة في المنطقة من ضبط 170 مخالفًا من جنسيات متعددة، خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 3 مخالفين يديرون مستودعًا للمعادن المجمعة ” سكراب ” وقطع الغيار مجهولة المصدر تبلغ قيمتها 40 ألف ريال.

حيث ضبط مركز شرطة الفيصلية والخالدية 67 مخالفة ومستودعًا داخل الحي، كما تمكن مركز شرطة البطحاء من ضبط 103 مخالف من جنسيات عدة خلال يوم أمس فقط، بينهم جائلين امتهنوا بيع الخضراوات والفاكهة دون مراعاة الاشتراطات الصحية.