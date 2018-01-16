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” مجلس الوزراء ” يوافق على الضوابط الاسترشادية لمعادلة الشهادات الطبية

” مجلس الوزراء ” يوافق على الضوابط الاسترشادية لمعادلة الشهادات الطبية
نايف السالم(صدى):

وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله على الضوابط الاسترشادية لمعادلة الشهادات الطبية.

وجاء نص القرار على النحو التالي: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته (السادسة والثلاثين) التي عقدت في مدينة الرياض يومي 27 و 28 / 2 / 1437هـ ، المتضمن اعتماد الأهداف والضوابط الاسترشادية لمعادلة الشهادات (الطبية والصحية) .


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