قواعد جوهرية عن النظافة الشخصية تخالفينها يوميا تؤثر على جمالك

أماني الغامدي(صدى):

قالت خبيرة تجميل ، إذا أرادت المرأة أن تكون جذابة ولا تٌقاوم ، عليها أن تحافظ على نظافتها .

إليك في ما يلي كل القواعد الجوهرية المتعلّقة بالنظافة التي تنقل إطلالتك إلى مستوى آخر، ناهيك عن الأخطاء التي ترتكبينها في حق جمالكِ:

*قلمي أظافرك بدلا من قصّها: الأظافر النظيفة والمرتبة قد تكون أوّل ما يلفت انتباه الرجل، لذلك عليك الإهتمام بها بتمعّن. لا تقومي بقص أظافرك لأنّها عادة سيئة تشوّه هيكل الظفر، الأمر الذي يؤدّي إلى تكسّره بشكل أسهل. ننصحك بتقصيرها بالمِبرد الخشبي بدلا من المقص لسهولة التحكّم به والمحافظة على الأظافر من التكسّر أثناء قصّها.

*لا تطبّقي الكحل داخل عينيكِ: هل فكرّت يوما أن احمرار أو اصفرار البياض داخل عينيك يجعلانك تبدين أكبر سنّا وأقل جاذبية؟ إحدى الأسباب التي تجعل العين ملتهبة أو غير ناصعة البياض، هي تطبيق الكحل داخل العينين. هذه العادة السيئة تؤدّي إلى دخول البكتيريا التي تسبّب التهابا في العين ما يشوّه إطلالتكِ. لذلك، ننصحك بتطبيق ظلال العيون عند الطبقة السفلية من العين لا في داخلها مستخدمة فرشاة المكياج الناعمة. هذه الخطوة تجعل عينيك أكثر بياضاً.

*لا تفرطي في استخدام جل الإستحمام: تحتوي بشرتك على البكتيريا المفيدة التي تحمي الجلد من الإلتهابات وتبقيها بالتالي رطبة. لكن الإستخدام اليومي لجل الإستحمام يقضي على هذه المنافع وينقلب ضدكِ. يميل الجسم حينها لمختلف الأمراض، والجلد يصبح أكثر جفافا ما قد يؤدّي إلى الأكزيما. لذلك، ننصحك باستخدام جل الإستحمام مرّة أو مرّتين كل أسبوع، كما بإمكانك استبداله بالصابون البلدي نظرا لأهمية الترطيب الذي يمنحه هذا المستحضر.

*لا تكثري من معجون الأسنان: الإكثار من كمية معجون الأسنان، يسبّب في انزلاق شعيرات الفرشاة بدلا من تنظيف الأسنان بشكل كامل متكامل. لذلك، لتحافظي على رائحة فم منعش، قومي بوضع كمية صغيرة من معجون الأسنان (كجحم حبة الأرز).

*لا تفرطي في استخدام بلسم الشعر: يحتوي البلسم على السيليكون ومكوّنات أخرى تعمل على جعل الشعر أكثر نعومة وسلاسة. لكن تطبيق كميات كبيرة منه يصبح الشعر متّسخا وغير نظيفاً، كما أن وصول هذا المستحضر من فروة الرأس يؤدّي إلى انسداد المسام وضعف نمو الشعر. لذلك، ضعي كمية صغيرة من بلسم الشعر واتركيه لمدّة 3 دقائق فقط ومن ثم اغلسيه بالمياه جيّدا قبل تطبيق الشامبو. لا تتخطّي هذه المدّة وإلا أصبح شعرك دهنيّا وأكثر عرضة للتساقط.

*غيّري المنشفة: إحرصي على تغيير المنشفة يوميّا واستخدام تلك الخاصة والناعمة للتجفيف لأن العديد من الفطريات تنمو بسبب الرطوبة.

*لا تستخدمي يديك عند العطس: عندما تغطّين وجهك بيديك عند السعال أو العطس، تساعدين الجراثيم في الوصول إلى البشرة. الأمر الذي يؤدّي إلى احمرار الوجه، التهاب الجفن خصوصا إذا فركت عينيكِ. لذلك، ضعي المناديل الورقية الناعمة عند العطس أو السعال، حتّى تمنعي البكتيريا من الإضرار ببشرتكِ.

*لا تعيري مستحضرات مكياجك لأحد: الآيلاينر، قلم الكحل، أحمر الشفاه، فراشي المكياج… كلهّا مستحضرات يجب ألا تعيريها لأيّ صديقة كانت. لماذا؟ لأن استخدام هذه الإصدارات من شخص إلى آخر، يؤدّي إلى انتشار البكتيريا والحاق الضرر ببشرة الوجه والشفاه.

*نظّفي أطراف الأظافر: انظري إلى أظافركِ، هل هي متّسخة وغير نظيفة؟ لا تنسي أن تقومي بتنظيفها من بقايا الطلاء القديم الذي غالبا ما يكون عالقا عند الأطراف. يمكنك استخدام الفازلين لتسهيل العمليّة.