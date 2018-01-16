ضبط 50 كيلو خضراوات متعفنة بمطبخ عشوائي في مكة

نايف السالم(صدى):

داهمت بلدية العمرة الفرعية بمكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، مطبخ عشوائي تديره عماله مخالفة من الجنسين، بالتعاون مع شعبة الضبط الإداري والإدارة العامة للنظافة؛ استمرارًا لحملاتها التفتيشية.

وتمكنت البلدية من ضبط 64 كجم معجنات وأكياس خضار، و200 كجم صدور دجاج مجهولة المصدر وعليها علامات التلف، بالإضافة إلى 300 كجم كفتة البطاطس عليها علامات التعفن.

كما شملت المضبوطات 1100 سيخ ساتي دجاج، و50 كجم خضراوات متعفنة وكرتون بيض متعفن، و190 كجم لحوم مجهولة المصدر، حيث أغلقت البلدية الموقع المخالف مع استدعاء مالكه لاتخاذ الإجراءات النظامية.