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” الكلباني ” : من حق المسلم أن يأخذ ما يراه من الفقه في خاصة نفسه

” الكلباني ” : من حق المسلم أن يأخذ ما يراه من الفقه في خاصة نفسه
علي القحطاني (صدى):

كشف الداعية الشيخ عادل الكلباني، اليوم الثلاثاء، أنه من حق المسلم أن يأخذ ما يراه من الفقه في خاصة نفسه، دون إلزام من يعولهم برأيه.

وغرد ” الكلباني ” ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” للمسلم الحق في الأخذ بما يراه من الفقه في خاصة نفسه، وليس له إلزام من يعولهم برأيه ذكرًا كان أم أنثى، إذ هم مكلفون مثله ولهم نفس الحق الذي له “.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2290 ] نشر منذ 2 ساعتين

يبي الوااحد يخترع مسئلة فقهيه علي مزاجه وهكذا تبدا مرحلة البعد عن اساسيات الدين الحقيقي

[ عدد التعليقات: 2033 ] نشر منذ 2 ساعتين

أيا كلباني ضع هذه الآيه داءما نصب عينيك واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله

[ عدد التعليقات: 41334 ] نشر منذ 1 ساعة

مافهمت كلامه ,,

,, لكن الباين لي ان امور هذا الشخص في دبور ,,

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