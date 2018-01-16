” الكلباني ” : من حق المسلم أن يأخذ ما يراه من الفقه في خاصة نفسه

علي القحطاني (صدى):

كشف الداعية الشيخ عادل الكلباني، اليوم الثلاثاء، أنه من حق المسلم أن يأخذ ما يراه من الفقه في خاصة نفسه، دون إلزام من يعولهم برأيه.

وغرد ” الكلباني ” ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” للمسلم الحق في الأخذ بما يراه من الفقه في خاصة نفسه، وليس له إلزام من يعولهم برأيه ذكرًا كان أم أنثى، إذ هم مكلفون مثله ولهم نفس الحق الذي له “.