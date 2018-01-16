سعيا للحد من العنف والإرهاب.. فتوى باكستانية بتحريم التفجيرات الانتحارية

إسلام آباد(صدى):

تصدر الحكومة الباكستانية، اليوم الثلاثاء، كتاب حول فتوى تقر بتحريم التفجيرات الانتحارية، في ظل أهوال عنف المتطرفين في باكستان تحت مظلة إقامة الحكم الإسلامي.

وأوضحت الحكومة أن أكثر من 1800 من علماء الدين الباكستانيين أصدروا فتوى بتحريم هذه التفجيرات؛ سيعًا منهم لكبح الإرهاب الذي راح ضحيته عشرات الآلاف منذ مطلع القرن الواحد والعشرين.

وأشار علماء الدين الباكستانيون إلى أن أي فرد أو جماعة لا يملكون سلطة إعلان الجهاد، لافتين إلى أن التفجيرات الانتحارية تتنافى مع التعاليم الإسلامية والأساسية لذلك تم تحريمها.

ومن جانبه أكد الرئيس الباكستاني ممنون حسين أن هذه الفتوى أساس قوى لاستقرار المجتمع الإسلامي المعتدل، قائلًا ” بوسعنا الاسترشاد بهذه الفتوى للتوصل إلى خطاب وطني يكبح جماح التشدد بما يتماشى مع تعاليم الإسلام السمحة ” .