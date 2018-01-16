” البيئة ” : ضبط أكثر من ٢٠٠ مخالف لنظام حفر الآبار

سعيد العجل(صدى):

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إصدار ٢١٣ مخالفة تتعلق بنظام المحافظة على مصادر المياه ولا ئحته التنفيذية، تجاوز مجموع المخالفات فيها ٧ ملايين ريال.

وبين وكيل الوزارة لشؤون المياه الدكتور فيصل السبيعي أن المخالفات شملت حفر آبار دون الحصول على رخصة لحفرها، وحفر آبار دون الحصول على رخصة لمزاولة مهنة حفر الآبار، إلى جانب مخالفات أخرى مثل بتنظيف البئر دون رخصة، وزيادة عمق الحفر على خلاف ماصدر في الرخصة، علاوة على مخالفات أخرى شملت استخدام رخصة الحفر في مكان مختلف عن المكان المرخص له.

وبين وكيل الوزراة لشؤون المياه أن أماكن المخالفات توزعت مابين مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى الرياض والقصيم وحائل، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لتطبيق نظام المحافظة على مصادر المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-٣٤) وتاريخ (م٨٥٦) ولائحته التنفيذية.

ودعا السبيعي الراغبين بحفر الآبار إلى اتباع الاشتراطات الصحيحة والحصول على الرخص اللازمة الكترونيا عبر موقع الوزارة، مؤكدا أن الحصول على الرخص اللازمة من شأنه المحافظة على الثروات المائية، وضمان عدم تلوث الطبقات الجوفية للمياه.