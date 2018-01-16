الشؤون الإسلامية توزع أكثر من 20 ألف مطبوعة على زوار مهرجان الزيتون بالجوف

علي العنزي(صدى):

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بوكالة الوزارة للمطبوعات والبحث العلمي، مشاركتها في الدورة الـ11 لمهرجان الزيتون, الذي تنظمه أمانة منطقة الجوف، بمركز الأمير عبدالإله الحضاري للاحتفالات بمدينة سكاكا .

وأوضح وكيل الوزارة لشؤون المطبوعات والبحث العلمي الدكتور مساعد بن إبراهيم الحديثي, أن هذه المشاركة تأتي من أجل إلقاء الضوء على جهود الوزارة في خدمة الإسلام، ، وتقديم صورة الإسلام الصحيح من خلال توزيع آلاف المطبوعات العلمية المتميزة من إصدارات الوزارة, كما تأتي هذه المشاركة تحقيقًا لرسالة الوزارة السامية في خدمة العمل الإسلامي في مختلف مجالاته، ومن أبرز ذلك نشر الكتب، والإصدارات العلمية التي تسهم في معرفة الإسلام الصحيح البعيد عن الغلو والتطرف .

ويعرض ركن الوكالة إصداراتها من الكتب العلمية المختلفة، والكتب المترجمة إلى 45 لغة عالمية، كما يضم عرض للخدمات الإلكترونية المتنوعة، التي تمكِّن الزائرين على اختلاف شرائحهم من الحصول على أكثر من ثلاثة آلاف إصدار علمي بلغات متعددة عبر تطبيقات إلكترونية حديثة, حيث تم توزيع أكثر من 20 ألف مطبوعة علمية من إصدارات الوزارة على زوار الجناح، إضافة إلى إتاحة الفرصة للزوار لتحميل إصدارات الوزارة عن طريق المكتبة الإلكترونية التي تحوي أكثر من ثلاثة آلاف مادة علمية وبلغات عالمية .