مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة ينهي معاناة مريضة من أورام بالمخ

نايف السالم(صدى):

أخضع مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة, مواطنة مريضة تبلغ من العمر 69 عاماً، لجراحة دقيقة باستخدام ميكروسكوب جراحي متطور ومنظومة من أحدث أجهزة التوجه الملاحي طبياً، لاستئصال أورام ليفية عصبية بالمخ, حيث استغرق الفريق الطبي بالمجمع 6 ساعات متواصلة لاستئصال الأورام .

وأوضحت صحة جدة أن المريضة كانت تعاني من صداع وقيء وعدم اتزان في المشي مع ضعف بالسمع وتغير في درجة الوعي, وبعد التشخيص اتضح إصابتها بأورام بين المخيخ وجزع المخ، وأخرى بالفص الصدغي وعلى سطح المخ.

وأفاد أن المريضة تتمتع حالياً بدرجة وعي كاملة بعد الجراحة، إذ تحسنت الأعراض المرضية لديها بصورة ملحوظة ولله الحمد .