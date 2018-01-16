أستراليون عانوا منها.. فأطلقوا عليها طيور ” الدمار الشامل “

كانبرا(صدى):

طالب مسؤولون محليون بولاية أستراليا الغربية، حكومة الولاية بإعدام طيور الكوكاتو الشرقية، واصفين إياها بنها أسلحة دمار شامل.

وأوضح شين فان ستين، عمدة مدينة جيرالدتون، أن الطيور تفكك أسطح المباني ما يؤدي إلى تسرب المياه منها، مضيفاً أنها تنزع أشرطة السدادات المطاطية من النوافذ.

وأكد أنها تسبب في الكثير من الأضرار على الممتلكات، موضحاً أن مجلس المدينة يضطر إلى دفع 400 ألف دولار بحد أقصى سنوياً؛ لإصلاح هذه الأضرار.