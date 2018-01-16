أستراليون عانوا منها.. فأطلقوا عليها طيور ” الدمار الشامل “
طالب مسؤولون محليون بولاية أستراليا الغربية، حكومة الولاية بإعدام طيور الكوكاتو الشرقية، واصفين إياها بنها أسلحة دمار شامل.
وأوضح شين فان ستين، عمدة مدينة جيرالدتون، أن الطيور تفكك أسطح المباني ما يؤدي إلى تسرب المياه منها، مضيفاً أنها تنزع أشرطة السدادات المطاطية من النوافذ.
وأكد أنها تسبب في الكثير من الأضرار على الممتلكات، موضحاً أن مجلس المدينة يضطر إلى دفع 400 ألف دولار بحد أقصى سنوياً؛ لإصلاح هذه الأضرار.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41334 ] نشر منذ 2 ساعتين
شكلها حلو وأليف .. اثاريها مضره ..
,, اهلكوها واطعموها الكنغر ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25581 ] نشر منذ 33 دقيقة
طيور أرهابية🤔