بالصور.. أمير عسير يستقبل مدير عام المجاهدين بوزارة الداخلية
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة اليوم مدير عام المجاهدين بوزارة الداخلية اللواء منصور بن عبدالله الشدي ، يرافقه مدير عام فرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير محمد بن سعد بن شفلوت والوفد المرافق الذي يزور المنطقة حالياً.
ورحب سمو أمير المنطقة بالجميع ، متمنياً لهم التوفيق والسداد في المهام المناطة بهم ، حاثاً سموه الجميع بمواصلة الجهود لتقديم كل ما فيه التطوير المستمر ورفع مستوى الأداء للقيام بالمهام الموكلة إليهم على أفضل وجه ، مشددا في الوقت ذاته على بذل المزيد من الجهد في ظل تظافر الجهود مع كافة القطاعات الأمنية الأخرى .
واطلع الأمير فيصل بن خالد خلال اللقاء على التقرير السنوي للنشاطات والمقبوضات الأمنية للعام المنصرم 1438هـ ، منوهاً بما تضمنه التقرير من نتائج وإنجازات تبرز جهود المجاهدين .
وتم خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات والمهام ذات العلاقة بعمل المجاهدين بعسير , واستعراض إنجازات وأداء الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير، كذلك الخدمات التي تقدمها بالتعاون مع مختلف الجهات الأمنية والخدمية بالمنطقة.
وقدم اللواء ” الشدي ” شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على دعمه ومتابعته الدائمة لأعمال المجاهدين بالمنطقة ، سائلاً الله تعالى العون والسداد للجميع .
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