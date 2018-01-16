بالصور.. أمير عسير يستقبل مدير عام المجاهدين بوزارة الداخلية   

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة اليوم مدير عام المجاهدين بوزارة الداخلية اللواء منصور بن عبدالله الشدي ، يرافقه مدير عام فرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير محمد بن سعد بن شفلوت والوفد المرافق الذي يزور المنطقة حالياً.

ورحب سمو أمير المنطقة بالجميع ، متمنياً لهم التوفيق والسداد في المهام المناطة بهم ، حاثاً سموه الجميع بمواصلة الجهود لتقديم كل ما فيه التطوير المستمر ورفع مستوى الأداء للقيام بالمهام الموكلة إليهم على أفضل وجه ، مشددا في الوقت ذاته على بذل المزيد من الجهد في ظل تظافر الجهود مع كافة القطاعات الأمنية الأخرى .

واطلع الأمير فيصل بن خالد خلال اللقاء على التقرير السنوي للنشاطات والمقبوضات الأمنية للعام المنصرم 1438هـ ، منوهاً بما تضمنه التقرير من نتائج وإنجازات تبرز جهود المجاهدين .

وتم خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات والمهام ذات العلاقة بعمل المجاهدين بعسير , واستعراض إنجازات وأداء الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير، كذلك الخدمات التي تقدمها بالتعاون مع مختلف الجهات الأمنية والخدمية بالمنطقة.

وقدم اللواء ” الشدي ” شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على دعمه ومتابعته الدائمة لأعمال المجاهدين بالمنطقة ، سائلاً الله تعالى العون والسداد للجميع .

