9 أشياء يعرفها جوجل عن المستخدمين
يعد محرك البحث جوجل، هو المحرك الأشهر على الإطلاق عالمياً الذي يلجأ إليه مستخدموا الإنترنت للبحث عن أي شيء في العالم.
وفي هذا الإطار، ترصد ” صدى ” تسع أشياء يعرفها ” جوجل ” عن المستخدمين، وهي:
1-البريد الإلكتروني للمستخدم وجميع المراسلات والمحادثات والمسودات الخاصة به.
2-سجل البحث لدى المستخدم على موقع جوجل، وتوقيت زيارة المواقع وتحديد الموقع الجغرافي للمستخدم.
3-جميع مقاطع الفيديو التي تم مشاهدتها على اليوتيوب والمدة الزمنية وتوقيت المشاهدة.
4-جميع أجهزة المستخدم بأنواعها المختلفة.
5-البطاقة المصرفية وكلمات المرور الخاصة بها.
6-جميع جهات الاتصال بأرقامهم ورسائلهم الإلكترونية المسجلة لدى المستخدم.
7-جميع كلمات المرور لجميع الحسابات ومواقع التواصل والمتاجر الإلكترونية.
8-مختلف الأماكن التي يزورها المستخدم وأماكن توقفه والمنزل وموقع العمل.
9-جميع التطبيقات التي يقوم بتنزيلها المستخدم من متجر جوجل.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23301 ] نشر منذ 2 ساعتين
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