9 أشياء يعرفها جوجل عن المستخدمين

نورة الشهري(صدى):

يعد محرك البحث جوجل، هو المحرك الأشهر على الإطلاق عالمياً الذي يلجأ إليه مستخدموا الإنترنت للبحث عن أي شيء في العالم.

وفي هذا الإطار، ترصد ” صدى ” تسع أشياء يعرفها ” جوجل ” عن المستخدمين، وهي:

1-البريد الإلكتروني للمستخدم وجميع المراسلات والمحادثات والمسودات الخاصة به.

2-سجل البحث لدى المستخدم على موقع جوجل، وتوقيت زيارة المواقع وتحديد الموقع الجغرافي للمستخدم.

3-جميع مقاطع الفيديو التي تم مشاهدتها على اليوتيوب والمدة الزمنية وتوقيت المشاهدة.

4-جميع أجهزة المستخدم بأنواعها المختلفة.

5-البطاقة المصرفية وكلمات المرور الخاصة بها.

6-جميع جهات الاتصال بأرقامهم ورسائلهم الإلكترونية المسجلة لدى المستخدم.

7-جميع كلمات المرور لجميع الحسابات ومواقع التواصل والمتاجر الإلكترونية.

8-مختلف الأماكن التي يزورها المستخدم وأماكن توقفه والمنزل وموقع العمل.

9-جميع التطبيقات التي يقوم بتنزيلها المستخدم من متجر جوجل.