نتائج تقييم المستهلكين لأجهزة التكييف بأنواعها

علي القحطاني(صدى):

نشرت جمعية حماية المستهلك، اليوم الثلاثاء، نتائج دراسة كانت قد أعدتها بشأن تقييم المستهلكين لعدد من العلامات التجارية لأجهزة التكييف.

وأعلنت الجمعية، أن عدد المشاركين في تقييم جهاز التكييف بنوع الاسبليت بلغ 901 شخصاً، وشارك في تقييم جهاز التكييف بنوع الشباك 513 شخصاً.

وكان غالبية المشاركين من منطقة الرياض بنسبة 40.3%، ثم مكة المكرمة بنسبة 22.1%، كما بلغ نسبة الذكور المشاركة 89.8%، والإناث بلغت نسبتهم 10.2% فقط.

وقالت الجمعية، إن أعمار المشاركين في التقييم تراوحت ما بين 20 عاماً إلى أكثر من 60 عام، وقد مثَّلت الفئة العمرية من 31 إلى 40 عام؛ الفئة الأكثر مشاركة في الدراسة.

