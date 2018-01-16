10 تراخيص لمنشآت أجنبية بـ66 مليون ريال خلال أسبوع

سعيد العجل(صدى):

بدأت الهيئة العامة للاستثمار بنشرة أسبوعية عن التراخيص الجديدة الممنوحة للشركات الأجنبية، حيث منحت الأسبوع الماضي 10 تراخيص جديدة لمنشآت أجنبية، بإجمالي تمويل بلغ أكثر من 66 مليون ريال.

وأوضح وكيل المحافظ لخدمات واستشارات المستثمرين الأستاذ إبراهيم صالح السويل، أن الرخص العشر التي منحت الأسبوع الماضي، تنوعت بين تراخيص خدمات، وتجارية، وصناعية، بواقع 7 تراخيص للخدمات، و 2 صناعية، وواحدة تجارية، لافتا إلى أن اجمالي التمويل للتراخيص بلغ 66 مليونا و 516 ألف و 800 ريال،

وأضاف السويل أن التراخيص الـ 10 الممنوحة شملت تراخيص لمنشآت أجنبية استثمارية مشتركة مع المملكة، وأخرى لشركات أجنبية خالصة، مشيراً إلى أن المنشآت الأجنبية التي منحها التراخيص هي من دول (أمريكا، وسويسرا، والأردن، وتركيا، وإيرلندا، والإمارات، ولبنان، لوكسمبورغ).

يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى لاستقطاب وتمكين الاستثمارات النوعية في القطاعات الواعدة، وتحفيز الشركات العالمية الرائدة لضخ المزيد من الاستثمارات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، حيث تم خلال منتدى الأعمال السعودي الياباني الذي حمل شعار الرؤية السعودية اليابانية 2030، تسليم ثلاث رخص استثمارية لعدة شركات يابانية.