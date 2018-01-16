الأخضر يتطلع إلى النصر أمام ماليزيا اليوم

نواف السالم(صدى):

يتطلع المنتخب السعودي الأولمبي إلى النصر أمام المنتخب الماليزي اليوم الثلاثاء، في مباراة الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات؛ للتأهل لربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما.

ويسعى الأخضر في بذل كل ما بوسعه لتحقيق الفوز اليوم؛ للتمكن من حجز مقعده ضمن الدور التالي للبطولة المقامة بالصين.

وتضمن تشكيل الأخضر في قائمة الأساسي أمين البخاري، عبدالإله العمري، راكان العنزي، عبدالله الجوعي، محمد البقعاوي، حمدان الشمراني، سلطان الفرحان، عبدالله الخيبري، جابر عسيري، فهد الرشيدي، علي لاجامي.

كما شملت قائمة الاحتياط في محمد الربيعي، صالح الوحيمد، عبدالله حسون، عون السلولي، عبدالله الخطيب، سامي النجعي، مجاهد المنيع، فهد الجميعة، علي الأسمري، قاسم لاجامي، عبدالعزيز العرياني.