نائب رئيس الأهلي يكشف عن التعاقد مع لاعبين جدد

ماجد محمد(صدى):

أوضح طارق كيال نائب رئيس النادي الأهلي، أن إدارة النادي ترغب في ضم لاعب آسيوي، في مركز الدفاع على الأغلب، وأحر أجنبي في مركز محور الوسط.

وأشار ” كيال ” إلى أن الإدارة تعمل على تقليص الديون، دون أن يتعارض ذلك مع ضم لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكد على أنه سيتم معاقبة اللاعب البرازيلي ليوناردو؛ على خلفية تأخره عن العودة إلى المملكة بعد انتهاء أجازته.

وعلى جانب أخر، أوضح أنه يجب توظيف اللاعب اليوناني فيتفاتزيديس، بحسب إمكانياته للاستفادة منه بشكل أفضل.