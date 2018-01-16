بالفيديو.. كلبة تقوم بالأعمال المنزلية لصاحبتها

متابعات(صدى):

خطفت كلبة تبلغ من العمر 3 أعوام، الأنظار إليها عبر مواقع التواصل الاجتناعي عقب نشر مقطع فيديو وهي تؤدي العديد من الواجبات في منزل صاحبتها الأسترالية .

وأظهر مقطع الفيديو المتداول الكلبة بوتش وهي تضع الملابس في الغسالة تنظف أرضية المنزل بممسحة يدوية، وتمارس التزلج على الجليد، بالإضافة إلى مشاركة صاحبتها في تمارين اليوغا.

وعلقت صاحبة الكلبة ماري ” 17 عاما ” على الفيديو قائلة، أن كلبتها تحب القيام بالأعمال المنزلية وتتحلى بالنشاط والحيوية بشكل دائم.

