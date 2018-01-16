قيادات الحوثي تجبر المعتقلين الموالين لصالح على تقديم اعترافات تحت التعذيب

فهمي محمد(صدى):

أكدت مصادر أمنية يمنية، أن قيادات الحوثي تجبر المعتقلين العسكريين الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح على تدوين اعترافات خطية بأدوارهم في المواجهات بين الميلشيا وحرس صالح في أحياء شارع الجزائر والكميم والسبعين والحي السياسي، في ديسمبر الماضي.

وأوضحت المصادر أن نائب وزير الداخلية الحوثية القيادي عبدالحكيم الخيواني، أمر بإخضاع المعتقلين للتعذيب وانتزاع الاعترافات منهم بالقوة، وإخضاعهم لدروس خاصة من ” الملازم الخمينية ” التي كتبها مؤسس الجماعة حسين بدر الدين الحوثي، الذي قتل في مواجهات مع الجيش اليمني في 2004.

وكان ” الخيواني ” هدد المعتقلين البالغ عددهم 600 معتقل بالإعدام الجماعي في حالة عدم تدوين هذه الاعترفات والبوح بأسماح القيادات التي كانوا يتلقون التوجيهات المباشرة منها، وذلك بعد حجزهم في عنبر منفرد داخل السجن المركزي بصنعاء وإلقاء خطاب عليهم.