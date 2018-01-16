أمير الباحة يعزي في وفاة الشيخ مبشر الطالبي

إبراهيم الزهراني(صدى):

نقل وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف عبدالله بن زيد الراجح، اليوم تعازي صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير المنطقة، في وفاة شيخ قبيلة آل طالب الشيخ مبشر بن مدشوش الطالبي.

جاء ذلك خلال زيارة وكيل الإمارة المكلف لمنزلهم في محافظة العقيق، يرافقة محافظ العقيق غلاب بن غالب ابو خشيم، داعياً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويخلفه في عقبه خيراً.

وقد أعرب أشقاء وأبناء الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الباحة ولوكيل الإمارة المكلف على تعازيهم ومواساتهم التي كان لها الأثر في التخفيف من مصابهم.‬