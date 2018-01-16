غارات منفصلة بأفغانستان تسفر عن مقتل 23 إرهابيا

كابول(صدى):

أعلن الجيش الأفغاني، اليوم الثلاثاء، أن طائرات أمريكية بدون طيار شنَّت غارات منفصلة في مقاطعتي اشين وشيرزاد، بإقليم نانجارهار شرق البلاد.

واستهدف الطائرات مخبأ المسلحين في منطقة ماركي بمقاطعة شيرزاد، نتج عنها مصرع اثنين منهم، وتدمير سيارة ومدفع رشاش من طراز ” بي كاي إم ” ، وقاذفة صواريخ، وبندقية ” ايه كي -47 “.

كما استهدفت الطائرات منطقة قرب ماماند داجا بمقاطعة اشين، نتج عنها مقتل ما لا يقل عن 21 إرهابيا.

وأكد الجيش الأفغاني، عدم سقوط ضحايا من المدنيين أو قوات الأمن إثر هذه الغارات.