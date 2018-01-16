منظمات حقوقية تقدم شكوى ضد قطر لانتهاكها حقوق وسلامة مدنيين

طلال الضوي(صدى):

استنكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، اليوم الثلاثاء، اعتراض مقاتلات قطرية لطائرتين مدنيتين إماراتيتين أثناء سيرهم في المسارات المدنية والدولية الاعتيادية أمس.

وأعلنت كلًا من المنظمة والرابطة تقديم شكوى حقوقية ضد قطر لانتهاكها الخطير لحقوق وسلامة الركاب والعاملين بالطائرتين الإماراتيتين.

وأكدتا أن هذه الحركة العدائية تعتبر تهديدًا للأمن الجوي واختراق للمعاهدات والقوانين الدولية بشأن سلامة الطيران وأبرزها معاهدة ” شيكاغو “.