فريق واحد يرغب في الحصول على كريستيانو رونالدو مقابل 150 مليون يورو

نواف السالم(صدى):

أكدت مصادر أن نجم الريال كريستيانو رونالدو، يرغب في الرحيل عن صفوف النادي؛ لعدم تمديد راتبه.

وقالت المصادر أن ” الدون ” سيرحل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، مشيرة إلى أنه يرغب في الانضمام إلى مانشستر يونايتد.

وفي السياق ذاته أكدت تقارير صحفية بريطانية على أنه لا يوجد عروض لرونالد من فرق أوروبية كبيرة، مشيرة إلى أن نادي لوس انجلوس غالاكسي الأمريكي هو الفريق الأقرب لضم رونالدو.

وقالت التقارير إن لوس انجلوس غالاكسي يسعى لضم ” الدون ” في صفقة تبلغ قيمتها 150 مليون يورو.