بلدية محافظة العيدابي تنذر أصحاب السيارات المخالفة

تركي السالم(صدى):

أشارت أمانة منطقة جازان إلى تنويه من بلدية محافظة العيدابي إلى أصحاب السيارات والهياكل المخالفة والتي تم سحبها وحجزها بمراجعة البلدية.

وقال الحساب الرسمي لأمانة منطقة جازان عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” تود بلدية محافظة العيدابي إشعار أصحاب السيارات والهياكل المخالفة والتي تم سحبها وحجزها بمراجعة البلدية لاستلامها علما بأنه سيتم التصرف بالسيارات التي لم يراجع أصحابها لاستلامها ” .

وأضاف الحساب : ” وذلك عن طريق البيع بالمزاد العلني بعد انتهاء المدة المحددة وفق الأنظمة والتعليمات ” .