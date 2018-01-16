أمجد طه يصف قطر بـ ” العصابة ” .. ويؤكد: المجال الجوي غير آمن

طلال الضوي(صدى):

استنكر الخبير في الشؤون السياسية الاستراتجية أمجد طه، اليوم الثلاثاء، اعتراض المقاتلات القطرية لطائرتين مدنيتين إماراتيتين، مؤكدًا أن المجال الجوي لقطر غير آمن.

ووصف ” طه ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” تنظيم الحمدين بالعصابة، قائلًا ” حين تحكم عصابة ” المجال الجوّي ” يصبح غير آمن “.

وأكد أن قطر وإيران وداعش وجوه متشابهه، لافتًا إلى أنه لدى وصول علي خامنئي للحكم في إيران توقف الطيران فوق الأجواء الإيرانية لفترة، وبعد أن حكم تنظيم داعش الإرهابي مناطق في العراق وسوريا توقف الطيران المدني من التحليق فوق تلك الأراضي.