سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرض الحبس المنزلي على طفلين مقدسيين

القدس المحتلة(صدى):

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس، فرض الحبس المنزلي على طفلين مقدسيين.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس، أن سلطات الاحتلال فرضت الحبس المنزلي على الطفل محمد عبد الرؤوف محمود، في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة حتى بعد غد الخميس، بالإضافة إلى غرامة مالية. كما فرض الاحتلال الحبس المنزلي على الطفل عبد الرحمن مروان الهشلمون (14 عامًا) من القدس القديمة مدة خمسة أيام.

من جهة ثانية، مدّد الاحتلال اعتقال الشاب محمد عبد المنعم درويش من بلدة العيسوية، ليوم بعد غد الخميس أيضًا.