ستيف نيكول: صلاح لن يغادر ليفربول خلال الانتقالات الصيفية
كشف ستيف نيكول، أسطورة نادي ليفربول السابق، عن بقاء النجم المصري محمد صلاح، ضمن صفوف ليفربول حتى نهاية الموسم المقبل.
وأشار إلى أن ليفربول في حاجة إلى ” صلاح ” ؛ لذلك لن يتم الاستغناء عنه خلال الانتقالات الصيفية المقبل.
وانتشرت الأنباء الأيام الماضية، حول سعي الريال إلى ضم ” صلاح ” ، إلى صفوفه خلال الانتقالات الصيفية، وفي هذا السياق قال ” نيكول ” : ” أعتقد أن ريال مدريد لن يتسرع فى التعاقد مع محمد صلاح الذى أثبت أنه لاعب متميز، لكنى فى رأيى أنه سيبقى لموسم آخر مع ليفربول “.
ويرى ” نيكول ” ، أنه من الصعب أن يفرط ليفربول عن ” صلاح ” بعد موسم واحد من التعاقد معه، موضحًا أن هذا الأمر سيتسبب في شعور سيء للجماهير بعد أن أصبح صلاح نجمها الأول.
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