ستيف نيكول: صلاح لن يغادر ليفربول خلال الانتقالات الصيفية

ماجد محمد(صدى):

كشف ستيف نيكول، أسطورة نادي ليفربول السابق، عن بقاء النجم المصري محمد صلاح، ضمن صفوف ليفربول حتى نهاية الموسم المقبل.

وأشار إلى أن ليفربول في حاجة إلى ” صلاح ” ؛ لذلك لن يتم الاستغناء عنه خلال الانتقالات الصيفية المقبل.

وانتشرت الأنباء الأيام الماضية، حول سعي الريال إلى ضم ” صلاح ” ، إلى صفوفه خلال الانتقالات الصيفية، وفي هذا السياق قال ” نيكول ” : ” أعتقد أن ريال مدريد لن يتسرع فى التعاقد مع محمد صلاح الذى أثبت أنه لاعب متميز، لكنى فى رأيى أنه سيبقى لموسم آخر مع ليفربول “.

ويرى ” نيكول ” ، أنه من الصعب أن يفرط ليفربول عن ” صلاح ” بعد موسم واحد من التعاقد معه، موضحًا أن هذا الأمر سيتسبب في شعور سيء للجماهير بعد أن أصبح صلاح نجمها الأول.