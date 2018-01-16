95 % حجوزات فنادق مكة استعدادا لموسم العمرة

نايف السالم(صدى):

تمثلت نسبة الحجوزات للفترة الأولى من موسم العمرة ما بين 85-95% في أغلب الغرف الفندقية المعدة للسكن في المنطقة المركزية بمكة وما حولها من مناطق مثل كدي، العزيزية، والروضة.

وتراوحت تكلفة الليلة في الفنادق المجاورة بالحرم المكي بين 450 إلى 1200 ريال للغرفة، بينما وصلت أسعار الغرف في الأيام العادية ما بين 500-700 ريال وترتفع في أيام الإجازات لتصل غلى ذروتها في نهاية الأسبوع، فيما بلغت الغرف المطلة على ساحات المسجد الحرام ما بين 700-900 ريال.

وبدأت الحجوزات خلال اليومين الماضيين؛ استعدادا للإجازة المدرسية؛ حيث يكثر التوافد على العاصمة المقدسة لزيارة المسجد الحرام.