خادم الحرمين يستقبل رئيس المجلس الأطلنطي

نايف السالم(صدى):

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، رئيس المجلس الأطلنطي فريدريك كيمب، يرافقه عدد من أعضاء المجلس.

وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث حول مجمل الجهود الدولية في سبيل تحقيق الأمن والازدهار العالمي.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبد العزيز السالم.