اختفاء سائح بريطاني بصحراء النقب بسبب ” متلازمة القدس “

القدس المحتلة(صدى):

تظن عناصر فرق البحث الإسرائيلية بأن السائح البريطاني، الذي اختفى في صحراء النقب جنوب إسرائيل، يعاني من حالة نفسية تسمى ” متلازمة القدس ” ، بعد أن وجدوا صفحات ممزقة من الكتاب المقدس.

وقالت صحيفة ” تلجراف ” إن البريطاني أوليفر مكافي، مسيحي ويبلغ 29 عام، اختفى في أواخر نوفمبر الماضي في صحراء النقب جنوبي إسرائيل، وكان يعتقد أن مكافي فقد الاتصال بأصدقائه وسط الصحراء، إلا أن الحقيقة أنه اختار من تلقاء نفسه أن يختفي في الصحراء.

وعثرت فرق البحث على عددا من الصفحات الممزقة من الكتاب المقدس، فوق الصخور الموجودة في المنطقة التي شوهد فيها آخر مرة ، وأن الصفحات المعثور عليها بها قصة ” صوم يسوع في الصحراء لمدة 40 يوما و40 ليلة.”

يذكر أن بعض زوار القدس يصابون بحالات نفسية، وشاع الحديث في نهاية القرن الماضي عن حالة تسمى ” متلازمة القدس ” ، وهي تنقسم إلى 3 أنواع رئيسية: تلازمها مع مرض نفسي سابق لدى الزائر، و تلازمها مع مرض نفسي ومضاعفة أعراضه، وحدوثها لدى أصحاء عاديين لم يعانوا من أي أمراض نفسية.