بعد مرور 9 أيام.. ” رجوى ” تدين تباطؤ الملالي في إنقاذ طاقم ناقلة النفط

طهران(صدى):

أدانت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوى، تباطؤ نظام الملالي في إنقاذ حياة طاقم ناقلة النفط ” سانتشي ” المحترقة بالقرب من الساحل الشرقي للصين، بعد مرور 9 أيام على الحادث.

وأكدت ” رجوى ” في تغريده على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أنه يجب إجراء تحقيقات مستقلة من قبل الأجهزة الدولية المعنية بشأن السفينة.

ووصفت الحادث بالمأسوي، موجه واجب العزاء إلى عوائل البحارة المتوفين وأصدقائهم وزملائهم، قائله ” أدين 9 أيام من التباطؤ والتأخير من قبل نظام الملالي في إنقاذ حياة بحارة ناقلة النفط سانجي وأعزّي عوائل البحّارة المتوفين وأصدقائهم وزملائهم. من الضروري إجراء تحقيقات مستقلة من قبل الأجهزة الدولية المعنية بشأن السفينة وهذا الحادث المأساوي “.

وكانت ناقلة النفط الإيرانية ” سانتشي ” المحملة بـ136 ألف طن من مكثفات الغاز، اصطدمت بسفينة الشحن الصينية ” CF Cristal ” بالقرب من الساحل الشرقي للصين، مساء 6 يناير الجاري.