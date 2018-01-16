” العمل ” تحسم الجدل حول عمل زوجة المواطن الأجنبية في مهن السعوديين

عادل الحربي (صدى):

حسمت وزارة العمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الجدل حول عمل زوجة المواطن الاجنبية في القطاع الخاص والمهن المقصورة على السعوديين.

وقالت الوزارة في توضيحها للأمر إن زوجة المواطن و لديها أبناء أو بنات يتم احتسابهم في نسبة التوطين ويحق لها العمل في المهن المقصورة على السعوديين.

جاء توضيح الوزارة رداً على استفسار من وافدة قالت فيه: ” أنا زوجة مواطن وام مواطن وأعمل في القطاع الخاص لأكثر من سنة، واليوم أبلغوني أن قرار جديد ينص على أن زوجة المواطن لا يحق لها العمل في المهن المقصورة على السعوديين “.