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بالفيديو.. سيدة مجهولة تختطف طفل من جوار والدته

بالفيديو.. سيدة مجهولة تختطف طفل من جوار والدته
نيودلهي(صدى):

أقدمت إمرأة هندية مجهولة على سرقة طفل أثناء وجوده بجانب والدته المستلقيه على سرير بمستشفى حكومي في في ولاية ماهاراشترا الهندية .

حيث تقدمت سيدة تٌدعى موهيني هي وأسرتها ببلاغ بمركز شرطة ولاية ماهاراشترا ، تؤكد فيه قيام سيدة مجهولة بسرقة ابنها منها اثناء وجودها بمستشفى حكومي بالولاية ، حي ثاخبرتها أن حماتها بالخارج وتريد رؤية الطفل وعقب ان سمحت لها بأخذه لحماتها ، أكتشفت انها اختطفته وفرت هاربة.

وأرفقت موهيني بالبلاغ مقطع فيديو تم تصويره بكاميرات مراقبة بالمستشفى، أظهر السيدة المجهولة وهي تهمس بأذن الأم و تنشل المولود النائم قربها، في سطو استغرق 10 ثوان فقط، ثم خرجت من المستشفى الحكومي متأبطة الرضيع الغنيمة.


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