بالفيديو.. سيدة مجهولة تختطف طفل من جوار والدته
أقدمت إمرأة هندية مجهولة على سرقة طفل أثناء وجوده بجانب والدته المستلقيه على سرير بمستشفى حكومي في في ولاية ماهاراشترا الهندية .
حيث تقدمت سيدة تٌدعى موهيني هي وأسرتها ببلاغ بمركز شرطة ولاية ماهاراشترا ، تؤكد فيه قيام سيدة مجهولة بسرقة ابنها منها اثناء وجودها بمستشفى حكومي بالولاية ، حي ثاخبرتها أن حماتها بالخارج وتريد رؤية الطفل وعقب ان سمحت لها بأخذه لحماتها ، أكتشفت انها اختطفته وفرت هاربة.
وأرفقت موهيني بالبلاغ مقطع فيديو تم تصويره بكاميرات مراقبة بالمستشفى، أظهر السيدة المجهولة وهي تهمس بأذن الأم و تنشل المولود النائم قربها، في سطو استغرق 10 ثوان فقط، ثم خرجت من المستشفى الحكومي متأبطة الرضيع الغنيمة.
بنت النور[ عدد التعليقات: 786 ] نشر منذ 1 ساعة
💔💔
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25566 ] نشر منذ 38 دقيقة
من قل الأطفال فاالهند
الشوارع مليانه
أطفال مالهم أهل
يمديها تاخذ لو تبي ألف واحد🤔