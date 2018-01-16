التليفزيون البحريني يبث فيديو يثبت اعتراض المقاتلات القطرية للطائرة الإماراتية

المنامة(صدى):

بثَّ تليفزيون مملكة البحرين الرسمي، صباح اليوم، مقطعاً لفيديو أجهزة الرادار يوضح اعتراض المقاتلات القطرية لطائرة مدنية إماراتية.

وكانت هيئة الطيران المدني الإماراتي قد أعلن أمس الإثنين، أن مقاتلات قطرية اعترضت طائرة مدنية إماراتية كانت تسير في المسار العادي لها، مؤكدة عزمها على تقديم شكوى رسمية ضد قطر لمنظمة الطيران المدني الدولية.

وفي هذا السياق، أعلنت البحرين أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة خروقات قطر، مؤكدة أنها ستعمل على رفع تقرير مفصل بواقعة اعتراض الطائرة لمنظمة الطيران المدني .