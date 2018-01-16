ارتفاع الدولار أمام اليورو بنحو 0.2% خلال تعاملات اليوم

واشنطن(صدى):

سجل الدولار الأمريكي خلال التعاملات ، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا أمام اليورو بنحو 0.2% إلى 1.2242 دولار.

كما ارتفع الدولار أمام العملات الرئيسية من أدنى مستوى في 3 سنوات ، حيث يتجه المستثمرون إلى جني الأرباح بعد الارتفاع الكبير في العملات الرئيسية خلال الفترة الماضية.

وسجل الدولار أمام الين الياباني ارتفاعا بنسبة 0.2% عند 110.76 ين، فيما زادت أمام الجنيه الإسترليني إلى 1.3782 دولار بنحو 0.07%، كما ارتفع أمام الفرنك السويسري مسجلة 0.9642 فرنك بنحو 0.1%.

في حين أن مؤشر الدولار سجل تراجعا بنسبة 0.4% إلى 90.592 دولار، لكنه تعافى من أدنى مستوى في 3 سنوات المسجل أمس عند 90.279 دولار.