بعد براءته في قضية إشهار ” مطواة ” في وجه قارىء..المتهم: صوته عذب
أعلنت محكمة مصرية، أمس الاثنين، براءة فلاح مصري مقيم بقرية ” صافور ” التابعة لدائرة مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية شمال مصر، من التهم الموجهه إليه.
وكانت انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوضح إشهار الفلاح ” مطواة ” في وجه قاريء أثناء تلاوته القرآن بعزاء أحد أهالي قرية ” صارفور ” ؛ لجمال صوته وعذوبته، في أغسطس الماضي.
وأقر المتهم بالواقعة، مؤكدًا أن ما فعله كان حبًا في تلاوة الشيخ للقرآن، مناشدًا إياه استكمال القراءة وعدم إنهائها، قبل أن يستجيب المقرّئ ويستكمل القراءة، وسط حالة من الاندهاش بين المُعزين.
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لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23293 ] نشر منذ 2 ساعتين
نفسي اعرف ذي العاده من فين اصلها
وبعدين ليش ما يسمعون ساكتين مو كل ما خلص ايه قامو يصيحون
بنت النور[ عدد التعليقات: 786 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههه الله العالم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25566 ] نشر منذ 37 دقيقة
الحين هذا عزاء ولا فرح
أشوف بعضهم قاعد يضحك ومبتسم
باالنسبة للي شهر السكين
تصير عادي
بل أحيانآ توصل لشتم الأم من قوة الحماس😂😂