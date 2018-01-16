بعد براءته في قضية إشهار ” مطواة ” في وجه قارىء..المتهم: صوته عذب

القاهرة(صدى):

أعلنت محكمة مصرية، أمس الاثنين، براءة فلاح مصري مقيم بقرية ” صافور ” التابعة لدائرة مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية شمال مصر، من التهم الموجهه إليه.

وكانت انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوضح إشهار الفلاح ” مطواة ” في وجه قاريء أثناء تلاوته القرآن بعزاء أحد أهالي قرية ” صارفور ” ؛ لجمال صوته وعذوبته، في أغسطس الماضي.

وأقر المتهم بالواقعة، مؤكدًا أن ما فعله كان حبًا في تلاوة الشيخ للقرآن، مناشدًا إياه استكمال القراءة وعدم إنهائها، قبل أن يستجيب المقرّئ ويستكمل القراءة، وسط حالة من الاندهاش بين المُعزين.

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